L'Attacco dei Giganti sta per arrivare su PlayStation 4

L'Attacco dei Giganti è senza dubbio uno dei manga/anime più amati dell'ultimo periodo.



Merito della storia, che vede quel che resta dell'umanità assediata da enormi e voracissimi giganti, dell'universo in cui è ambientato, una sorta di medioevo ipertecnologico, ma anche dei temi adulti affrontati, che spesso sfociano in scene d'azione dell'alto tasso di violenza e crudeltà.



Proprio da questi ultimi elementi Koei Tecmo e Omega Force hanno creato Attack on Titan, un videogioco d'azione ispirato all'opera di Hakime Isayama che arriverà in Giappone il prossimo 18 febbraio in esclusiva PlayStation 4, PS3 e PS Vita.



A questo indirizzo potrete trovare diversi video che mostrano la versione PS4 in azione, oltre che alcuni dei protagonisti più amati, come il Capitano Levi .



Nel corso del 2016 il gioco dovrebbe arrivare anche da noi. Speriamo sappia mantenere la qualità dell'opera originale.



@drleto