Juventus - Napoli: La sfida tra Dybala e Higuain si gioca anche in FIFA 16

Ieri vi abbiamo parlato dello strano festeggiamento di Vardy, che per celebrare il suo nuovo punteggio in FIFA 16 ha deciso di spaccare la sua vecchia carta con la testa.



Oggi non sappiamo ancora come Paulo Dybala e Gonzalo Higuain abbiano accolto la notizia dell'aggiornamento delle loro statistiche in FIFA FUT 16, la modalità di gioco che fonde un manageriale con le figurine della Panini. L'attaccante della Juve passa da un valore di 78 a un ottimo 81, mentre il cannoniere partenopeo raggiunge gli 86 punti, divenendo di fatto uno dei calciatori più forti della Serie A.



A questo indirizzo potrete trovare tutti i calciatori coinvolti in questo secondo aggiornamento.



Secondo voi c'è tutta questa differenza tra i due calciatori?