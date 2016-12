Il wrestler The Big Show è uno dei videogiocatori di Destiny più forti del pianeta

The Big Show, uno dei wrestler più famosi e vincenti del pianeta, sembra non sia bravo solo a far volare gli avversari sul ring.



Nonostante le enormi mani, infatti, Paul Donal Wright Jr., questo il nome completo dell'atleta, sarebbe un videogiocatore incallito.



Diversamente da quanti molti potrebbero pensare, però, la sua passione non è WWE 2K15, l'ultimo videogioco dedicato al "suo" wrestling, ma Destiny, lo sparatutto campione di incassi da giocare online.



Ma non è solo un fan, The Big Show si è vantato su Twitter di essere uno dei migliori al mondo, affermando che in Destiny il 99% degli altri giocatori ha un numero di uccisioni, un livello Luce e un Grimorio inferiore al suo.



Per coloro che sono a digiuno di questo gioco, vuol dire che The Big Show è tra i più competitivi in ogni campo del gioco, dal multiplayer, alla storia.



La sua passione, oltretutto, non si limita al gioco di Bungie, dato che in passato ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto molto entrare a far parte del cast del prossimo Gears of War.



Con quelle dimensioni ci starebbe proprio a pennello...



@drleto