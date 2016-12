Il temperamento di Ibrahimovic nel corpo di uno sviluppatore giapponese

Pensavate che solo Ibra potesse scagliarsi violentemente contro chi non gli andava a genio ? Eravate convinti che un carattere tempestoso fosse adatto solo alle popolazioni latine? Ebbene no, anche gli sviluppatori giapponesi sanno come uscire dal loro guscio per scagliarsi violentemente con un colosso come Microsoft.

Hideki Kamiya, lo sviluppatore di Scalebound ha fatto via Twitter. Parole immediatamente cancellate dal social network, ma non prima che qualcuno le abbia immortalate, come i colleghi di "Fanno schifo, mi stanno prendendo per i fondelli". Questa è la versione edulcorata ( qui potete trovare le originali ) delle dichiarazioni che, lo sviluppatore diha fatto via Twitter. Parole immediatamente cancellate dal social network, ma non prima che qualcuno le abbia immortalate, come i colleghi di VG247.it