Il SEGA DreamCast 2 arriverà nel 2016?

Qualche mese fa, alcuni ostinati appassionati organizzarono una petizione per convincere SEGA a realizzare un degno erede del Dreamcast, l'ultima console dello storico marchio di Sonic e ShenMue.



In queste ore apprendiamo che il sogno sembra stia per diventare realtà e a fine anno potremo scoprire cosa si cela dietro al misterioso Project Dream, un progetto che ha riunito alcuni vecchi dipendenti SEGA e il gruppo Shenmue 500k, ovvero il gruppo di utenti che ha fondato la petizione per il ritorno di questa console.



Qui potrete trovare tutti i dettagli su questa iniziativa.



È stato infatti creato un sito ufficiale del Project Dream dove è presente un countdown che scadrà alla mezzanotte del 30 dicembre che svelerà “qualcosa di spettacolare riguardo al progetto”. Chissà se si tratta di una bufala o di un clamoroso ritorno.



Il DreamCast 2 non è l'unico appuntamento imperdibile del 2016, un anno nel quale, si spera, che PlayStation 4 e Xbox One riescano a mostrare tutto il loro potenziale.



Uncharted 4, Gears of War 4, NiNoKuni 2, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Gran Turismo Sport, Dark Souls III, XCOM 2, oltre ai classici FIFA 17, PES 2017 e NBA 2K17 sono tra i principali giochi in arrivo nei prossimi mesi.



Ecco la lista completa di tutte le novità.



E voi? Cosa state aspettando?



