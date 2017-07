Il rap italiano in NBA 2K18

24 luglio 2017

L'INDICE COMPLETO DEI BRANI

Feel So Good - Ma$e

Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) - C + C Music Factory

Hip Hop Hooray - Naughty By Nature

I Can't Drive 55 - Sammy Hagar

Jungle - X Ambassadors feat. Jamie N Commons

Pour Some Sugar on Me - Def Leppard

Put Your Hands Where My Eyes Could See - Busta Rhymes

Shook Ones Pt. II - Mobb Deep

Sirius - The Alan Parsons Project

So Fresh, So Clean - OutKast

The Walker - Fitz & The Tantrums

The Zoo - Scorpions

They Reminisce Over You - Pete Rock & C.L.Smooth

Victory - Puff Daddy feat. Notorious B.I.G. & Busta Rhymes

93' Til Infinity - Souls Of Mischief

All Of Me - Big Gigantic feat. Logic & ROZES

Am I Wrong - Anderson .Paak feat. ScHoolboy Q

Birdwatching - The Shelters

Can't Have - Pitbull feat. Steven A. Clark & Ape Drums

Comin Out Strong - Future feat. The Weeknd

Conrad Tokyo - A Tribe Called Quest

Deep End (Tarro Remix) - THEY.

Do What I Want - Lil U** Vert

Don’t Threaten Me With A Good Time - Panic! At The Disco

HTP - Vintage Lee

Humble - Kendrick Lamar

Know The Ledge - Eric B. & Rakim

Let It Fly - Johnny Stephene

Living Like Khaled - Cousin Stizz

Nas Is Like - Nas

No Lie - Sean Paul feat. Dua Lipa

Portland - Drake ft. Quavo & Travis Scott

Shock Horror - Shy Luv

Slam - Onyx

Stand Back - PnB Rock / A Boogie Wit Da Hoodie

Victory - Joey Bad

Wasatch Front - Dame D.O.L.L.A.

Wrote My Way Out - Nas, Dave East, Lin-Manuel Miranda & Aloe Blacc

Hush - Linda Lind

Aurora - RL Grime

1984 - Salmo

4 Vérités - Take A Mic

Chantaje - Shakira feat. Maluma

CULT - Emiskilla

Feel It - GTA & What So Not feat. Tunji Ige

Fever - Roosevelt

Human (Rudimental Remix) Rag'n'Bone Man feat. Rudimental

Tokyo Drift - Woodie Smalls

Última Jugada – Carlos Jean & Arkano

U Don't - Double K