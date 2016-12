Il prossimo Assassin's Creed sarà ambientato in Italia? Arriverà nel 2017? Si potrà andare in Egitto?



Queste sono le prime indiscrezioni o più che altro i primi rumor legati al prossimo capitolo di una delle serie di videogiochi più attese e amate in Italia e nel mondo.



Una serie che è nata in Medio Oriente, si è fermata in Italia prima di approdare negli USA, in Francia e nel Regno Unito, ma che ora comincia a sentire un po' di fatica, per via di una ripetitività di fondo che ha allontanato un po' di fan.



Per questo motivo si stanno rincorrendo delle voci che vorrebbero Ubisoft, lo sviluppatore di Assassin's Creed, posticipare di un anno l'uscita del prossimo capitolo, approfittando del fatto che a Natale dovrebbe arrivare su PC, Xbox One e PS4 Watch Dogs 2 .



Questo, però, non ha fermato le gole profonde all'interno di Ubisoft, che stanno facendo sapere come il prossimo capitolo potrebbe essere ambientato a Roma tra il 68 a.C. e il 47 a.C. . Ma non solo, ci sono anche alcune voci che parlano di un'ambientazione egiziana , a ben vedere una ipotesi compatibile con la precedente, visti i trascorsi tra Cesare e Cleopatra, tanto per esempio.



Cosa ne dite? Vi piacerebbe poter visitare l'antica Roma?