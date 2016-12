Il nuovo Assassin's Creed sarà presentato il 12 maggio

Assassin's Creed è sicuramente una delle serie videoludiche più affascinanti ed amate degli ultimi anni e per questo l'annuncio di un nuovo capitolo non può che suscitare immediato interesse.

Come avviane spesso in questo caso, però, prima dell'annuncio ufficiale viene dato l'annuncio dell'annuncio e per questo motivo ora sappiamo che martedì 12 maggio alle 18, poco prima delle semifinali di ritorno di Champions League, Ubisoft toglierà i veli al nuovo Assassin's Creed.

Ancora non sappiamo con certezza dove sarà ambientato il nuovo capitolo, su VG247 sostengono sarà ambientato nella Londra vittoriana di fine 1800 e il suo nome sarà Victory , mentre altri che sarà ambientato nel lontano oriente. In molti temono che gli sviluppatori decidano di esplorare nuovamente le desolate Americhe. In Italia, ovviamente, speriamo in un ritorno nel Belpaese, anche perché Ezio Auditore è sicuramente il protagonista più amato e carismatico avuto finora.

Assassin's Creed potrebbe uscire per PC, Xbox One e PlayStation 4, ma anche per Xbox 360, PS3 e Wii U. Questa mossa che potrebbe indicare come la divisione tra Unity e Rogue operata lo scorso anno sia stata fallimentare, spingendo Ubisoft ad unificare i progetti. Sempre dalle nostre fonti apprendiamo che il nuovo

Ora non ci rimane che attendere ancora qualche giorno prima di scoprire il nuovo scenario di battaglia che farà da teatro alla secolare guerra tra Assassini e Templari.

Voi dove vorreste fosse ambientato il nuovo Assassin's Creed?

A cura di Luca Forte