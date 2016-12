Il mercato dei videogiochi in Italia vale quasi un miliardo di euro

Il mercato dei videogiochi continua a crescere e nel 2015 segna un aumento del 6,9% rispetto all'anno precedente, sfiorando il miliardo di euro di valore complessivo.



Un dato davvero notevole che AESVI, l'Associazione di categoria che riunisce i maggiori attori dell'industria dei videogiochi, ha sbandierato con orgoglio.



Questo perchè quasi il 50% della popolazione con più di 14 anni videogioca. L'identikit dell'appassionato è quello di uomini e donne giovani, con un'occupazione, un buon livello di studio, ma sfortunatamente un reddito medio/basso. Inoltre il videogiocatore media ama viaggiare, uscire con gli amici ed è molto curioso di conoscere ogni novità che arriva sul mercato.



Per questo motivo non si è lasciato sfuggire le console di nuova generazione, vero e proprio traino del mercato nel 2015, e probabilmente sarà interessato ai visori per la realtà virtuale usciti in questi giorni e alle nuove console che si dice arriveranno nel 2016.



Qui potrete trovare un resoconto più dettagliato sullo stato del mercato italiano .



Dovendosi rivolgere ad un pubblico maturo, AESVI sta cercando di spostare l'attenzione della politica italiana dai problemi legati alla tutela dei minori a quelli inerenti lo sviluppo del videogioco come un'industria sana e capace di generare cospicui introiti e posti di lavoro. Per divulgare che "i videogiochi sono una cosa seria", l'Associazione ha da qualche anno avviato due attività: la prima è "l'Oscar del videogioco italiano", chiamato Premio Drago d'Oro, ecco tutti i vincitori di quest'anno , mentre la seconda è la Milan Games Week, una fiera esclusivamente dedicata a questo hobby che è capace di richiamare 120 mila persone in tre giorni .