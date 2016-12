Ibrahimovic festeggia con un calcio ad un avversario. Per fortuna è FIFA 15.

Zlatan Ibrahimovic festeggia un gol tirando un calcio ad un avversario. Sintomo di nervosismo in vista della rottura col PSG? Ennesima dimostrazione che il suo talento è pari solo al suo carattere burbero?

Per fortuna no, è solo l'ultimo, divertente video di FIFA 15 che sta diventando virale sulla rete. Dopo un gran gol segnato di destro, lo svedese si esibisce nella sua celebre esultanza Taekwondo, solo che sulla traiettoria del suo calcione si trova un avversario che subisce imperterrito la violenza. Sullo sfondo un mix con tutte le frasi da badboy più celebri del di Ibra.