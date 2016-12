I tatuaggi di LeBron James e Kobe Bryant mettono nei guai NBA 2K16

Guai in vista per 2K Games, la compagnia che pubblica il bellissimo NBA 2K16, la più venduta simulazione di basket del pianeta.



Sembra, infatti, che nella smania di essere sempre aggiornato e fedele al prodotto originale , il colosso americano abbia infranto dei diritti d'autore.



Pensate che non abbia pagato un rapper per aver utilizzato un suo pezzo all'interno del videogioco o un cestista per averlo ritratto sul parquet?



Nossignore, a sollevare un'obiezione è stata la Solid Oak Sketches, una società che sostiene di detenere i diritti di alcuni tatuaggi "indossati" da atleti del calibro di LeBron James e Kobe Bryant.



I tatuaggi incriminati sembrerebbero essere solo 8, tra cui il ritratto di un bambino del Prescelto e le farfalle di Black Mamba.



Il costo per sfruttarli? Soli 1.1 milioni di dollari! Attendiamo una reazione da parte di 2K, ma è molto probabile che tali tattoo spariranno molto velocemente dal corpo degli atleti.



