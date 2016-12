I Pokémon prendono vita grazie a Pokémon GO

Game Freak, Nintendo e Niantic sono quasi pronte per lanciare Pokémon GO, la rivoluzionaria applicazione in uscita su iOS e Android che vi consentirà di andare a caccia dei celebri mostri tascabili...nella realtà di tutti i giorni!



Grazie all'ultilizzo della Realtà Aumentata e di uno speciale dispositivo da mettere al polso , infatti, potrete utilizzare i vostri telefoni per inseguire e scoprire nuovi Pokémon che si nasconderanno non all'interno di un classico videogioco, ma tra le strade delle nostre città.



Sfruttando i dispositivi per la geolocalizzazione collocati all'interno di tutti i nostri telefoni, infatti, Pokémon GO vi spingerà ad esplorare la città alla ricerca dei Pokémon per poi catturarli utilizzando il software sul telefono. Il gioco funzionerà alla stregua di Ingress e mescolerà la realtà con la socialità e il mondo dei videogiochi.



Nintendo porterà Pokémon GO alla prossima GDC che si terrà a San Francisco dal 14 al 18 marzo, dove si potranno scoprire le prime informazioni su questa attesissima applicazione.



Nel caso in cui siate interessati, vi consigliamo di dare un'occhiata al filmato di presentazione del gioco . Rimarrete davvero stupiti.