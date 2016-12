I creatori di Hearthstone e Diablo presentano Overwatch

I creatori di World of Warcraft, Diablo, Starcraft e Hearthstone hanno finalmente definito gli ultimi dettagli di Overwatch, la loro ultima fatica.



Il dinamico sparatutto in prima persona, infatti, arriverà il prossimo 24 maggio su PC, Xbox One e PlayStation 4.



Per chi non lo sapesse Overwatch è uno sparatutto competitivo nel quale dovrete controllare una serie di personaggi caratterizzati in maniera eccellente sia dal punto di vista dell'aspetto fisico che delle capacità di gioco. Ci saranno gli eroi agili, quelli lenti e potenti e quelli in grado di esibirsi in mosse spettacolari e letali.



Il classico prodotto facile da imparare, ma difficile da padroneggiare di Blizzard.



Nel caso in cui voleste farvi un'idea di Overwatch, a questo indirizzo potrete trovare un trailer di presentazione del gioco e della fase di open beta , ovvero una prova gratuita che si terrà dal 5 al 9 maggio su tutte le piattaforme.



Se prorpio non ce la fate ad attendere maggio potreste tentare di entrare nella beta chiusa, già attiva in questi giorni. A questo indirizzo potrete scoprire come provare ad accedervi in anticipo.