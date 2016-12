Hideo Kojima lascia Konami e annuncia una partnership esclusiva con Sony

Hideo Kojima, iconico creatore della serie Metal Gear Solid, ha ufficialmente fondato un nuovo studio indipendente e lavorerà ad un progetto legato alla realtà virtuale che arriverà su PlayStation VR e PC.



Dopo mesi di pettegolezzi degni di una spy-story, è finalmente arrivata l'ufficialità: la Kojima Productions ha stretto una partnership con PlayStation che si è così assicurata l'esclusività sulle opere del celebre game designer. L'annuncio è arrivato grazie alle parole di Andrew House, CEO di Sony Computer Entertainment: “Hideo Kojima fa parte della storia dei videogiochi e siamo felicissimi che abbia scelto di dar vita al suo nuovo progetto con PlayStation. Non vediamo l’ora di accoglierlo nella nostra grande famiglia.”



Ancora non sappiamo nulla del nuovo progetto della Kojima Productions, ma all'interno del rinnovato sito dello studio, è possibile trovare un documento programmatico che descrive il pensiero del designer sul ruolo fondamentale del gioco all'interno delle nostre vite, oltre ad una sezione di annunci di lavoro per le posizioni libere al suo interno.













Nel pomeriggio, poi, è arrivata anche la notizia che il progetto sarebbe sbarcato anche su PC Oltre all'addio di Kojima, Konami deve fare i conti con altri abbandoni eccellenti: pare infatti che anche Kenichiro Imaizumi, storico producer di alcuni capitoli della serie Metal Gear Solid, abbia abbandonato Konami per continuare a lavorare con Hideo-San, abbandonado così il suo ruolo di Senior Producer.

A cosa starà lavorando il "Big Boss" dei videogiochi? Continuate a seguirci per restare aggiornati sugli sviluppi della vicenda.

“Sarà una grande sfida creare il mio studio indipendente, ma sono emozionato all’idea di poter affrontare questo viaggio con PlayStation”, ha dichiarato Kojima. “Non vedo l’ora di lavorare sul nuovo franchise con PlayStation.”