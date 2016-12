Heroes of the Storm: Blizzard lancia il suo MOBA

MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) è uno di quelli più amati e seguiti dal grande pubblico. League of Legends, o LoL per i suoi fan, è un fenomeno capace di chiamare oltre 60 milioni di giocatori ogni mese, 27 dei quali si collegano quotidianamente a sfidarsi online. Un hobby che, grazie a questi numeri, si è trasformato in lucrativo business, con tanto di scommesse Il genere dei) è uno di quelli più amati e seguiti dal grande pubblico. League of Legends, o LoL per i suoi fan, è un fenomeno capace di chiamare oltre, 27 dei quali si collegano quotidianamente a sfidarsi online. Un hobby che, grazie a questi numeri, si è trasformato in lucrativo business, con tanto di apparizione sui canali televisivi nazionali in USA, die di partite truccate

Blizzard quando entrerà ufficialmente in questo giro di affari. Heroes of the Storm, questo il nome della loro proposta, innanzitutto debutterà con un sontuoso torneo, e poi cercherà di strappare a LoL e DotA 2 la palma di MOBA più giocato.

Le sue armi sono l'immediatezza, partite più veloci e soprattutto il fascino di tutti i personaggi di Blizzard, dai tre vichinghi di Lost Vikings agli alieni di Starcraft, passando per World of Warcraft e Hearthstone. Un connubio davvero irresistibile per tutti i fan dello sviluppatore americano, che potranno impersonare i loro personaggi preferiti in questo divertente gioco, assolutamente gratuito.

VG247.it ha realizzato Come scegliere dunque tra questi tre contendenti?ha realizzato una veloce guida per capire al volo le differenze tra le tre principali proposte , senza però scordarsi che per comprendere pienamente lo spirito di questi giochi è fondamentale avere dedizione e pazienza.

