GTA V: finalmente sta per arrivare la prima espansione della storia?

A quasi due anni dalla sua uscita su PS3 e Xbox 360 sembra che finalmente GTA V sia pronto ad espandersi con un nuovo pezzo di storia.

Nel frattempo i fan del gioco si stanno sbizzarrendo a creare impressionanti remake di film famosi con il Rockstar Editor. A questo indirizzo troverete spezzoni presi di peso da Drive, Speed, Terminator 2: Judgement Day, The Fast and the Furious e Jurassic Park , tutti accompagnati della relativa versione originale della scena.