Gran Turismo Sport: una vera competizione, scommesa online

Siete pronti a scendere in pista? Con Gran Turismo Sport le sensazioni sono proprio quelle di guidare bolidi veri. Scordatevi le versioni precedenti, Kazunori Yamauchi ha deciso di scommettere tutto sull'online. Un gameplay tutto diverso per assaporare il vero sapore della competizione: sfide contro altri giocatori collegati in tutto il mondo, non solo gare singole ma anche campionati disponibili. Tutto gira attorno alla modalità sport, il punto nevralgico del gioco. Qui iniziano le sfide vere e il vostro tempo al volante (o al joypad) potrebbe aumentare esponenzialmente.



Come un vero pilota sarete concentrati su ogni dettaglio per migliorare le prestazioni. Test, qualifiche e gara per ottenere il massimo e battere gli avversari. C'è anche un sistema di penalità per quelli più aggressivi: le sportellate sono ammesse, ma attenzione alla "reputazione". Si può migliorare sul format di gare, ma l'online permette appunto a Polyphony Digital di cambiare in corsa. In pratica un gioco che farà fatica a passare di moda. I tempi cambiano e GT Sport ha coraggiosamente scelto di proiettarsi nel futuro.



Resta la modalità Arcade, l'unica a funzionare senza un connesione, con cui poter scegliere macchina e circuito in libertà assoluta. Naturalmente le gare vengono sbloccate progressivamente all'aumentare del livello del pilota. Poi c'è "campagna", la più lussuosa scuola guida al mondo. Un modo per prepararsi a sfidarsi online. Le vecchie patenti (ve le ricordate?) sono sostituite da mini sfide con medaglie oro, argento e bronzo.



Sempre ottima la qualità grafica e la cura dei dettagli di ogni vettura. Bolidi riprodotti fedelmente e con la possibilità di metterli al centro di paesaggi mozzafiato con l'opzione "Panorama". Anche la guida è migliorata sensibilmente, si percepisce proprio la differenza da una macchina all'altra. Non è un simulatore, ma poco ci manca: si è fatto un altro passo avanti verso la realtà. Ora non resta che accendere la Playstation 4 o girare le chiavi, fate voi...