Gran Turismo Sport supporterà PlayStation VR sin dal lancio

Per molti appassionati la mancanza di un nuovo capitolo della serie Gran Turismo su PlayStation 4 è una grave perdita.



La celebre simulazione, infatti, negli anni ha raccolto milioni di videogiocatori intorno a sè, conquistati dall'incredibile livello di dettaglio che Polyphony Digital raggiunge nel suo prodotto.



Per questo in tanti hano esultato quando lo scorso ottobre Sony ha annunciato un nuovo capitolo intitolato Gran Turismo Sport - cliccate qui per vedere il trailer di lancio - in arrivo entro la fine del 2016 su PlayStation 4.



La novità di oggi è che GT Sport supporterà sin dal lancio PS VR , il visore per la realtà virtuale di PlayStation 4. L'intenzione è ovviamente quella di creare la simulazione motoristica più immersiva su console.



Al momento si tratta solo di un rumor, ma potrebbe essere molto interessante, soprattutto considerando che Sony sembra voglia puntare molto su PS VR.