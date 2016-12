Gran Turismo arriva finalmente su PlayStation 4

Con un annuncio a sorpresa durante la Paris Games Week 2016, un'importante manifestazione che si tiene in questi giorni nella capitale francese, Sony ha annunciato Gran Turismo Sport, il debutto su PlayStation 4 della celebre simulazione automobilistica per console. Cliccate qui per vedere il primo video.



Il gioco arriverà in esclusiva sulla nuova console di Sony e sfrutterà la sua potenza per rinnovare completamente il motore grafico e quello fisico che gestisce la simulazione.



La beta è attesa per i primi mesi del 2016, quindi non dovremo attendere ancora molto prima di saggiare questo nuovo capitolo dell'amatissima serie di Polyphony Digital. Con Gran Turismo Sport anche la GT Academy, l'accademia che premia i migliori piloti virtuali con un contratto per correre anche nella vita reale, sbarcherà nella nuova generazione.



Gran Turismo Sport includerà due campionati sviluppati in collaborazione con FIA. I campioni dei due campionati, uno nazionale e uno per costruttore, riceveranno un vero premio durante la cerimonia di premiazione del campionato FIA reale.