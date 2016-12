Gli Europei di Francia 2016 arriveranno gratuitamente su PES

Con una mossa a sorpresa Konami, lo storico sviluppatore giapponese responsabile di Silent Hill e Metal Gear Solid, ha annunciato che grazie ad un aggiornamento porterà gli Europei di calcio di Francia 2016 in Pro Evolution Soccer 2016, la sua celebre simulazione calcistica.



Questo aggiornamento, che sarà scaricabile gratuitamente su PlayStation, Xbox e PC nel 2016, aggiungerà la competizione per le nazionali che si giocherà l'estate prossima in Francia nel videogioco. In altre parole aggiungerà tutte le squadre, gli stadi e i loghi ufficiali dell'Europeo francese al database del gioco, aggiornando anche le rose delle formazioni che parteciperanno alle fase finali, così da avere tutti i protagonisti in campo.



Questo grazie alla licenza che lega il videgioco alla UEFA, che consente a PES 2016 di avere la Champions League in esclusiva per tre anni, esattamente come Mediaset Premium.



Konami ha detto che regalerà questo sostanzioso aggiornamento a tutti coloro che hanno acquistato il gioco lo scorso settembre per scusarsi del pasticcio fatto con l'aggiornemento delle rose, che prima si è fatto attendere per troppe settimane, costringendo a giocare con Tevez e Pirlo nella Juve, e poi è arrivato tronco, dato che mancano tutti i trasferimenti dell'ultima giornata di campionato. Come se non bastasse, la correzione di questo aggiornamento richiederà ulteriori settimane di lavoro.



Le prime informazioni arriveranno nel corso dei primi mesi del 2016.



Secondo voi basta come risarcimento?



