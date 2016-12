Gli arbitri nell'occhio del ciclone anche di FIFA 16. Ma loro saranno sistemati

Electronic Arts ha appena annunciato un nuovo aggiornamento di FIFA 16, la celebre simulazione calcistica campione di incassi.



La patch, in arrivo nei prossimi giorni su Xbox One, PlayStation 4 e PC, sistemerà uno degli elementi più criticati di quest'ultimo capitolo, ovvero la gestione delle scelte arbitrali da parte del computer. Un aspetto che accomuna in maniera ironica il calcio virtuale da quello reale.



Gli altri miglioramenti andranno a sistemare il posizionamento delle difese e la gestione della fatica, tutti elementi che dovrebbero andare a bilanciare l'uso smodato del pressing da parte di alcuni giocatori. Cliccate qui per sapere l'intera lista di cambiamenti che verranno introdotti nel gioco.



Speriamo che arrivi prima di Natale, in modo da poter dare anche a questi Messi e Aguero e le loro renne di Babbo Natale la possibilità di avere sfide equilibrate. Ecco qua il video che mostra questa esilarante sfida.



Infine, prima di lasciarvi, vi segnaliamo un divertente articolo del nostro Diego Conti, nel quale ci parla dei calciatori più curiosi presenti in FIFA 16. Vi dicono nulla Tetteh e Lasagna?



