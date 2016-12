FIFA Ultimate Team: dopo 7 anni EA controllerà l'Alchimia di squadra

Dopo circa sette anni di segnalazioni, proteste e lamentele, sembra che finalmente Electronic Arts ascolterà i fan di FIFA Ultimate Team, la modalità più amata di FIFA nella quale la collezione delle figurine si mescola con un manageriale calcistico.



Sembra infatti che su Reddit siano riusciti a dimostrare agli sviluppatori che l'Alchimia tra i calciatori, ovvero quel parametro che determina quanto affiatamento c'è tra gli atleti sul campo da gioco, in realtà non funziona e penalizza le versioni migliorate di alcune carte.



Lo sviluppatore, messo spalle al muro, ha dovuto mettersi al lavoro per risolvere un problema che sin da FIFA 09 era segnalato.



Nel frattempo lo sviluppo di FIFA 17 procede spedito. Avete visto il gioco in azione ?



Sapevate che FIFA 17 sarà l'unico ad avere le licenze ufficiali del campionato giapponese ?