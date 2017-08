FIFA 2018, Anche Ronaldinho tra le Icone

2 agosto 2017

Le Storie delle ICONE di Ronaldinho rievocheranno tre momenti distinti della sua carriera; Ronaldinho nel 2002, giocatore del Paris St. Germain e in procinto di vincere con il Brasile la 2002 FIFA World Cup Korea/Japan; Ronaldinho nel 2010, tassello fondamentale per vincere il titolo nazionale con il Milan nella sua ultima stagione con il club; e lo straordinario Ronaldinho del 2004, quando dominò La Liga e si aggiudico il FIFA World Player of the Year. Ogni Storia delle ICONE sarà caratterizzata da valutazioni uniche, così i fan potranno scoprire le differenze di ogni leggendario giocatore e avere una chance di costruire la squadra dei loro sogni. Con molteplici Storie delle ICONE in varie posizioni del campo, i fan potranno creare squadre davvero storiche con alcuni dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Lo streaming FUT LIVE di oggi ha anche svelato alcune delle nuove funzionalità di Ultimate Team – Squad Battles, Champions Channel e Objectives. Scopri di più sulle novità a questo link. Lo show ha inoltre mostrato pubblicamente per la prima volta il gameplay di FIFA 18 su PlayStation 4 e Nintendo Switch.



I giocatori del Real Madrid C.F. Isco, Marco Asensio, Theo Hernandez e molti altri si sono affrontati su PS4. Coloro che preordineranno la Ronaldo Edition** di FIFA 18 su PlayStation 4, Xbox One o PC riceveranno l’accesso anticipato di tre giorni e contenuti aggiuntivi FUT, inclusi 20 pacchetti Oro Premium Maxi per FUT (uno a settimana per 20 settimane consecutive), otto kit edizione speciale FIFA Ultimate Team, creati da artisti presenti nella colonna sonora di FIFA 18, e l’oggetto giocatore Cristiano Ronaldo in prestito per 5 partite di FUT. I fan di FIFA 18 che vogliono mettere le mani sul gioco completo prima della data di lancio, con la Ronaldo Edition e la ICON Edition potranno farlo grazie a tre giorni di accesso anticipato, iniziando a giocare a partire da martedì 26 settembre, mentre i membri EA Access e Origin Access potranno giocare per 10 ore a partire da giovedì 21 settembre grazie alla Versione di prova Gioca per Primo inclusa in EA Access e Origin Access.