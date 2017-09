FIFA 18, rilasciata la demo

12 settembre 2017

EA Sports ha ufficialmente rilasciato la Demo di FIFA 18, disponibile per Xbox, PlayStation e PC tramite Xbox Live, PlayStation Store e Origin. In attesa dell’uscita ufficiale del titolo, prevista per il prossimo 29 settembre, i fan potranno avere un’anticipazione delle features sviluppate per la nuova edizione grazie al motore di gioco Frostbite: una nuova tecnologia di animazione Real Player, schemi e stili di giochi più complessi e personalizzati, ambientazioni e atmosfere ancora più coinvolgenti. Gli appassionati avranno la possibilità di giocare in modalità Calcio d’Inizio scegliendo tra le 12 squadre disponibili tra cui Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Boca Juniors. Quattro gli stadi disponibili: Santiago Bernabéu, La Bombonera, StubHub Center e King Fahd Stadium. Nella demo anche un estratto della nuova stagione della modalità "Il Viaggio: il Ritorno di Hunter": dopo il suo fantastico esordio in Premier League, tutto il mondo parla di Alex Hunter. Il giovane talento è ora al centro delle voci di mercato e conteso dai club più prestigiosi al mondo: PSG, Bayern Monaco, Atlético Madrid e LA Galaxy.