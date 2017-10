FIFA 18: il Real Player e una difesa tutta da... imparare

Stiamo usando un videogioco o stiamo assistendo ad un match in tv? È questa una delle domande che ci si pone di fronte al nuovo FIFA 18 , il prodotto di Electronic Arts leader nel settore. La voce di Pierluigi Pardo, assieme al commento tecnico di Stefano Nava, accompagnano i giocatori in un'esperienza tutta nuova rispetto ai precedenti numeri. Per raccontare il nuovo Fifa, infatti, senza dimenticare le novità riguardanti le varie modalità carriera e soprattutto quella legata a Alex Hunter, il ragazzo con cui intraprendere il viaggio nel mondo del calcio, non possiamo non soffermarci sulle novità legate al gameplay che, in fondo, è quello che più interessa agli utenti. Con Fifa 18 è stato introdotto un nuovo sistema di animazioni, chiamato Real Player. La novità è sostanziale e la spieghiamo sia dal punto di vista tecnico che della traduzione nei momenti di gioco.

Fino alla passata stagione le animazioni erano gestite ogni 5 frames, da quest'anno sono calcolate ad ogni frames. Il risultato, ovvio, è quello di un gioco maggiormente responsivo e fluido. Non è difficile capire, ma ce ne si accorge subito, che a beneficiarne sono i giocatori rapidi e con un'alto valore nel dribbling: le doti tecniche sono esaltate da questa nuova fluidità, che consente di effettuare giocate in velocità. Non si viaggia però solo a scatti e dribbling. In FIFA 18 è stata migliorata l'intelligenza artificiale, con la conseguenza di movimenti smarcanti più sensati ed efficaci da parte degli uomini senza il pallone. Inoltre il passaggio è determinante nella gestione della partita. V



a detto che in FIFA 18 è cambiata anche la percezione stessa del pallone, che si muove proprio come su un campo vero, con traiettorie a volte sporche, rimbalzi ecc che danno molto realismo al gioco. Anche i contrasti fisici sono molto realisti e spesso sono fondamentali per arginare gli attacchi degli avversari. La parte legata alla fase difensiva è probabilmente quella più complicata, con l'utente che deve gestire spesso le marcature in prima persona: per difendersi al meglio serve grande pazienza, saper temporeggiare e giocare d'astuzia, o sulle linee di passaggio o sul fisico. Insomma, come su un vero campo da gioco.