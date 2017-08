Fifa 18, ecco il trailer ufficiale

25 agosto 2017

EA ha approfittato del palcoscenico di Gamescom 2017 per svelare come FIFA 18 ricrea i momenti più spettacolari del calcio nel trailer ufficiale. Mosse abilità, gol spettacolari e atmosfere fantastiche garantite da campioni come Ronaldo, Griezmann, Müller, Alli. Grazie al motore Frostbite, FIFA 18 attenua il confine tra il mondo reale e quello virtuale dando vita a eroi, squadre e atmosfere del gioco più amato del mondo. FIFA 18 sarà disponibile dal 29 settembre 2017.