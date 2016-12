FIFA 17: ecco quando potrebbe arrivare

Nella giornata di ieri si è cominciato a parlare di FIFA 17, la nuova versione della simulazione calcistica più venduta in Italia .



Dalle prime voci che abbiamo raccolto , infatti, FIFA 17 dovrebbe arrivare nei negozi il 22 settembre in versione PC, Xbox One e PlayStation 4. I possessori di Xbox 360 e PS3 saranno contenti di sapere che anche il prossimo anno EA Sports metterà in commercio una versione del gioco dedicata a queste piattaforme.



Se tutto andrà come previsto, i primi di settembre dovrebbe arrivare una demo gratuita di FIFA 17 e coloro che hanno sottoscritto un abbonamento EA Access potranno cominciare a giocare a partire dal 15.



Nel frattempo, però, lo sviluppatore statunitense non si è dimenticato di FIFA 16 e ha iniziato la campagna invernale di rinnovamento del valori dei giocatori di FIFA Ultimate Team. I primi ad essere modificati sono stati Aguero, Vardy, ma anche il portiere del Napoli Reina.



A questo indirizzo potrete trovare tutti i giocatori già aggiornati e quando verranno effettuati i restanti cambiamenti.