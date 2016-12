FIFA 16: un ragazzo spende 8000 dollari all'insaputa dei genitori

FIFA 16 è estremamente popolare, tanto da essere stato il gioco più venduto di dicembre in Italia . Tra modalità online e quelle offline, tutti possono trovare un modo per divertirsi con questa simulazione sportiva.



Sia genitori che figli.



Solo che non tutti decidono di lasciare la propria carta di credito alla mercè dei più piccoli. In questo modo i genitori più attenti evitano che i loro pargoletti combinino disastri irreparabili come è successo recentemente in Canada.



Tramite VG247.it scopriamo che il povero Lance Perkins , infatti, ha scoperto a sue spese come non controllare i propri figli possa avere delle spiacevoli ripercussioni.



Controllando l'estratto conto della carta di credito, infatti, ha scoperto che il figlio diciassettenne aveva appena speso 8.000 dollari in microtransazioni su Xbox One, probabilmente per comprare dei nuovi calciatori in FIFA Ultimate Team.



Ovviamente il figlio si è giustificato dicendo di non essersi accorto di aver speso così tanto. Quale è stata la reazione del genitore? Espellere ogni console dalla propria casa, non tagliare i fondi al figlio sprovveduto. In attesa del prossimo uso improprio della carta di credito.



Voi avete mai avuto disavventure simili?