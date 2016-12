Felipe Anderson: "Quanto sono brutto in FIFA 16!"

Non è un mistero che i videogiochi siano ormai parte integrante della vita di tutti i giorni, soprattutto in quella dei giovani. E i calciatori, tra un lungo e noioso ritiro e un altro, sono una categoria estremamente devota a questo passatempo.



E quando devono videogiocare, il 90% delle volte scelgono un gioco di calcio.



C'è chi prova a vestire i panni di Messi o Cristiano Ronaldo e chi invece preferisce controllare sé stesso, come nel caso di Felipe Anderson, fantasista brasiliano in forza alla Lazio.



Solo che non sempre le cose vanno come dovrebbero.



La grafica super dettagliata degli ultimi anni, infatti, non sempre riesce a restituire la realtà, anzi. In FIFA 16, l'ultima edizione del più venduto videogioco in Italia, per esempio, il brasiliano della Lazio non è venuto benissimo, tanto da generare un divertito tweet da parte dello stesso calciatore.



"Non sono così brutto!" cinguetta ironicamente Anderson su Twitter . E in effetti, vedendo la foto , non possiamo dargli torto.



Ma il giocatore laziale non è il primo sportivo a lamentarsi della sua controparte virtuale. Storica è stata la prima intervista della stella NBA Hassan Whiteside, che dopo una partita nella quale ha fatto registrare un numero impressionante di stoppate, ben 12, condite con 14 punti e 13 rimbalzi, ha rilasciato un'intervista nella quale affermava di aver compiuto quell'impresa solo per vedersi migliorare le statistiche in NBA 2K , la più celebre simulazione cestistica sul mercato.



L'atleta dei Miami Heats ha immediatamente visto le sue capacità migliorare nel gioco, chissà se anche EA Sports accontenterà Felipe Anderson regalandogli un chirurgo virtuale durante queste vacanze natalizie.