Fallout 4: tre nuove avventure stanno per arrivare su PS4, PC e Xbox One

Gli ultimi giorni sono stati ricchissimi di novità per Fallout 4.



L'affascinante gioco di ruolo post apocalittico, infatti, si è appena aggiudicato un importante riconoscimento, ovvero il premio di Gioco dell'anno durante i DICE Awards, gli oscar dei videogiochi. Ma non solo, Fallout 4 ha vinto il premio anche per il miglior Game Direction e come miglior Gioco di Ruolo.



Qui potrete trovare la lista di tutti gli altri premi .



Quasi a voler festeggiare questi riconoscimenti, Bethesda, l'editore del gioco, ha appena annunciato tre nuove espansioni che introdurranno nuove avventure, armi e personaggi in Fallout 4. La prima arriverà a marzo, seguita a distanza di circa un mese dalle altre. Ma le novità non si fermano qui, Bethesda ha infatti intenzione di supportare il suo gioco con nuovi contenuti per tutto il 2016.



Per questo motivo ha deciso di aumentare il prezzo del Season Pass, un abbonamento per avere ad un prezzo scontato tutti i nuovi contenuti, così da essere più coerente con il quantitativo di roba in arrivo. Coloro che avessero già sottoscritto l'abbonamento, o quelli che lo acquisteranno entro fine mese, potranno ottenere tutte le nuove espansioni al vecchio prezzo, ovvero 29.99 euro. Dal primo marzo il costo di questo abbonamento salirà a 49.99 euro. Qui potete trovare tutti i dettagli dell'iniziativa .



Infine Fallout Shelter, il divertente gioco mobile ispirato all'universo di Fallout, in meno di un anno è diventato con quattro miliardi di sessioni di gioco il capitolo della serie più giocato di tutti i tempi. Non male per quello che doveva essere un semplice passatempo.