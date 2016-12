Fallout 4, Doom e Dishonored 2, l'E3 2015 parte coi botti

L'E3 2015 è ufficialmente aperto. Stanotte, mentre in Italia tutti o quasi dormivano, Bethesda ha tenuto la sua prima conferenza pre-E3.

Per il debutto il colosso americano ha scelto un teatro d'eccezione, ovvero quel Dolby Theatre famoso per ospitare la conferenza di premiazione degli Oscar. In questo scenario lo sviluppatore ha presentato in pompa magna tutti i suoi giochi, capaci di offrire un ventaglio di esperienze a 360°.

Prima di passare ad una carrellata dei giochi proposti vi ricordiamo che a partire dalle 18:30 Microsoft, EA, Ubisoft e Sony terranno le loro conferenze, il momento in cui presenteranno tutti i loro nuovi prodotti, come Assassin's Creed Syndicate, FIFA 16, MAss Effect 4 e chissà quale altra sorpresa. Cliccate qui per vederle in diretta

Doom, il rifacimento del celebre sparatutto in prima persona che negli anni '90 rese famoso il genere. Si tratterà di un gioco veloce, frenetico, dinamico, recuperando dunque quelle caratteristiche tanto amate dei fan. Sarete come sempre un marine spaziale abbandonato su Marte il cui unico scopo è massacrare tutti i nemici nei suoi dintorni. Doom arrivera su PC, PS4 e Xbox One nella primavera del 2016. Qui potrete trovare nuovi dettagli sul gioco . Si parte da, il rifacimento del celebre. Si tratterà di un gioco veloce, frenetico, dinamico, recuperando dunque quelle caratteristiche tanto amate dei fan. Sarete come sempre un marine spaziale abbandonato su Marte il cui unico scopo è massacrare tutti i nemici nei suoi dintorni.

Dishonored 2. Il gioco, seguito dell'ispiratissimo stealth game di qualche anno fa, sarà ambientato a Karnaca, affascinante città dalle atmosfere steampunk, e vi consentirà di indossare i panni di Emily Kaldwin una nuova spietata protagonista o di Corvo Attano, una vecchia conoscenza. Il gioco arriverà nel 2016, ma nel frattempo ci si potrà consolare con la Dishonored Definitive Edition, la riedizione in HD del capostipite della serie in arrivo il 28 agosto su Xbox One, PS4 e PC . Il secondo pezzo da 90 è stato. Il gioco, seguito dell'ispiratissimodi qualche anno fa, sarà ambientato a Karnaca, affascinante città dalle, e vi consentirà di indossare i panni di Emily Kaldwin una nuova spietata protagonista o di Corvo Attano, una vecchia conoscenza. Cliccate qui per vedere il primo trailer e i dettagli sulla storia , ma nel frattempo ci si potrà consolare con la, la riedizione in HD del capostipite della serie in arrivo

Fallout 4. Il gioco arriverà il 10 novembre su PC, Xbox One e PS4 e vanterà una Collector's Edition davvero golosissima che conterrà la riproduzione di un Pip-boy, il celebre computer da polso della serie, nella quale poter incastrare il proprio telefono. Nel gioco percorrerete una Boston post atomica nei panni dell'ultimo sopravvissuto del Vault 111. Come da tradizione Fallout 4 si plasmerà sotto le vostre mani e potrete decidere come risolvere le missioni, ma anche costruire una città a vostra immagine e somiglianza. Cliccate qui per vedere il trailer e scoprire i primi dettagli sul gioco. Ad accompagnare il gioco ci sarà Fallout Shelter, un simpatico gestionale con il quale costruire il vostro Vault, disponibile da ora sull'App store di Apple. Dopo Battlecry , è giunto il momento di. Il gioco arriverà ile vanterà una Collector's Edition davvero golosissima che conterrà la riproduzione di un, il celebre computer da polso della serie, nella quale poter incastrare il proprio telefono. Nel gioco percorrerete unanei panni dell'ultimo sopravvissuto del. Come da tradizionesi plasmerà sotto le vostre mani e potrete decidere come risolvere le missioni, ma anche costruire una città a vostra immagine e somiglianza. Cliccate qui per vedere il trailer e scoprire i primi dettagli sul gioco. Ad accompagnare il gioco ci sarà, un simpatico gestionale con il quale costruire il vostro Vault, disponibile da ora sull'

Un inizio niente male, che potrebbe essere solo un antipasto dell'abbuffata di oggi.

Voi cosa vi aspettate?