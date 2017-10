Esce in Italia "Lego Ninjago Il Film: Video Game"

12 ottobre 2017

Ninja, go! Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games e The LEGO Group oggi hanno annunciato che LEGO® NINJAGO® Il Film: Video Game è ora disponibile in Italia per il sistema digitale di intrattenimento PlayStation®4, Xbox One e Steam . La versione per Nintendo Switch™ sarà disponile dal 26 ottobre 2017. Sviluppato da TT Games e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment, LEGO NINJAGO Il Film: Video Game permette di rivivere l’azione e il divertimento non-stop della nuova avventura animata per il grande schermo LEGO NINJAGO Il Film. I giocatori possono affrontare ondate di nemici con onore e abilità vestendo i panni dei loro eroi NINJAGO preferiti: Lloyd, Nya, Jay, Kai, Cole, Zane e Sensei Wu, per difendere l’isola di NINJAGO da Lord Garmadon e il suo esercito di squali.

Grazie alle nuove potentissime mosse di combattimento, i giocatori avranno la possibilità di tuffarsi in azione con sequenze di lotta cariche di adrenalina in cui potranno saltare più in alto, colpire più forte, oscillare più a fondo e sfidare la gravità per conquistare i nemici. Inoltre potranno padroneggiare l'arte dell'Agilità ninja correndo lungo le pareti, saltando da grandi altezze e affrontando i nemici di NINJAGO per salire di livello, migliorare le loro abilità di combattimento ninja e percorrere l’isola di NINJAGO in modo fluido con movimenti in stile parkour. Le nuove mosse di combattimento comprendono il Cinghiale alla carica, un attacco in corsa per ridurre le distanze tra i personaggi; la Farfalla svolazzante, un salto con affondo che permette ai ninja di saltare e attaccare dall’alto; il Falco in picchiata, un attacco in salto, e l’Ape che punge, una pioggia di colpi velocissimi. Mentre migliorano le loro tecniche e abilità di lotta, i giocatori potranno anche padroneggiare l’arte dello Spinjitzu, facendosi largo attraverso ondate di nemici con nuove tecniche, manovre e abilità di combattimento, oltre che con poteri elementali e armi potenziabili uniche per ogni ninja. Tutti questi elementi si possono combinare durante il gioco. In LEGO NINJAGO Il Film: Video Game sono presenti otto ampie ambientazioni frenetiche ispirate alla storia del film, oltre ai celebri luoghi e personaggi tratti dalla serie TV di LEGO Ninjago. Da NINJAGO City alle giungle dell’isola di NINJAGO, ognuna delle ambientazioni include una serie di segreti nascosti da scoprire, oltre al proprio Dojo delle Sfide, in cui i giocatori possono mettere alla prova le loro abilità, realizzare punteggi record e affrontare nemici sempre più forti. Inoltre, il gioco contiene le mappe della Modalità Battaglia, che permettono ai giocatori di confrontarsi con amici e familiari in tre diverse tipologie di gioco in modalità competitiva a schermo condiviso in locale fino a quattro giocatori.