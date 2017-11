Ecco le Recon Camo, le nuove cuffie multipiattaforma da gaming per XBOX One X, PS4 e PC

15 novembre 2017

Turtle Beach Corporation, azienda leader nel settore audio da gaming ha rilasciato le nuove Recon Camo , cuffie multipiattaforma per Xbox One, PS4 e PC. Le Recon Camo dispongono di un connettore standard da 3,5mm che le rende ideali per l’utilizzo su PC, Mac e dispositivi mobile. Dopo l’uscita di film come Dunkirk e con il nuovo videogame Call Of Duty: World War 2 sugli scaffali di tutto il mondo, è chiaramente riemerso il fascino collettivo per la seconda guerra mondiale, e le Recon Camo rappresentano perfettamente l’anima di quel periodo, proprio grazie al loro design e alla colorazione verde militare.

Ecco tutti i dettagli sulle nuove cuffie da gaming Recon Camo di Turtle Beach:

• Design comodo e robusto – Le Recon Camo dispongono di un telaio robusto, dotato di una fascia traspirante combinata a comodi cuscinetti per le orecchie, che permettono di giocare per ore, nel più completo relax.

• Sorround Sound per Xbox One – Le Recon Camo dispongono inoltre del Surround Sound per Windows Sonic di Xbox One, che vi permette di immergervi profondamente nei vostri giochi, film e musica preferita.

• Altoparlanti 50mm – Ascolta ogni tonalità, dai roboanti bassi ad alti squillanti, grazie ai grandi altoparlanti da 50mm, che vantano il 56% in più di superficie rispetto alle classiche da 40mm, ottenendo così un’esperienza sonora più forte, più chiara e più immersiva.

• Audio Chat cristallino - Il rinomato microfono ad alta sensibilità di Turtle Beach trasmetterà la vostra voce forte e chiaro, e può essere rimosso durante la visione di film o per l’ascolto di tracce musicali. • Comodi comandi per il controllo volume – Grazie a comodi comandi posti direttamente sulle cuffie, è possibile configurare l’audio con un semplice tocco delle dita.

• Elevata Compatibilità – Le Recon Camo funzionano perfettamente sia con i Joystick PS4™ e Xbox One, così come su PC, Mac® e dispositivi mobile, e sono collegabili tramite un jack da 3,5mm. Altri Joystick per Xbox One necessitano invece di un adattatore audio (venduto separatamente).