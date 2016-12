E3 2016, Microsoft mostra la nuova Xbox, Sony Kojima e Resident Evil 7

Seconda e ultima giornata di conferenze a Los Angeles. Domani si apre la fiera, ma i grandi annunci sono stati fatti oggi. Partiamo da Microsoft che ha aperto la giornata presentando una versione più piccola ed economica di Xbox One. Inoltre ha mostrato un lungo filmato del violentissimo Gears of War 4 e dell'affascinante gioco di corse Forza Horizon 3. Come non menzionare Scalebound, un action nel quale il vostro alleato sarà un enorme dinosauro, Dead Rising 4, dove dovrete fronteggiare orde di zombi, e Halo Wars 2, uno strategico ambientato nell'universo di Master Chief.



A chiudere lo show Project Scorpio, la nuova console di Microsoft in arrivo per il natale 2017 compatibile con Xbox One e sopratutto in grado di gestire una grafica in 4K per via di una potenza di calcolo finora senza pari. Qui potrete trovare filmati e immagini di tutte le novità presentate.



Ubisoft ha mostrato una line up molto solida fatta dal nuovo SouthPark, ancora più irriverente del Il Bastone della Verità, Watch Dogs 2 e l'epico For Honor, dove impersonerete un feroce guerriero che andrà alla conquista di roccaforti nemiche. Ghost Recon Wildlands vi metterà alla testa di un gruppo di soldati d'elite impegnati in una feroce guerra col cartello messicano, in Steep esplorerete le più belle cime delle alpi sci o snowboard ai piedi, senza disdegnare la tuta alare o il parapendio. Infine grazie alla realtà virtuale potrete rivivere le emozioni di far parte dell'equipaggio dell'Enterprise, la nave di Star Trek. Qui tutte le novità.













Hideo Kojima, il creatore di Metal Gear Solid, e Norman Reedus, la star di The Walking Dead, stanno nuovamente collaborando per Death Stranding , un progetto ancora piuttosto misterioso, nondimeno incredibilmente affascinante. Detroit: Become Human sembra voler perfezionare ulteriormente il filone dei film interattivi di Quantic Dream, lo studio che ha creato Heavy Rain, prendendo spunti da Blade Runner, mentre un nuovo Spider Man arriverà in esclusiva su PS4. Sony ha chiuso la giornata con uno show diverso da solito, poche interruzioni e tantissimi giochi, tutti dalla qualità spaventosa. Tra il ritorno del dio della guerra Kratos e l'aver svelato l'affascinante The Last Guardian, Sony ha mostrato Horizon: Zero Dawn, un affascinante gioco di ruolo ambientato in un mondo a cavallo tra la preistoria e un futuro popolato da robot.



Oltre ad un'ampia pagina dedicata a PS VR, il casco per la realtà virtuale di PlayStation 4, c'è stato spazio per l'annuncio di Resident Evil 7, l'ultimo capitolo della saga horror per eccellenza. Potrete trovare tutti i filmati e gli approfondimenti a



Una giornata simile è stata in grado di soddisfare ogni tipo di palato e gli appassionati stanno già dibattendo su chi ha fatto gli annunci migliori. Secondo voi chi ha vinto?



