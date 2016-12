E3 2016, da Skyrim a FIFA 17

Con un giorno di anticipo rispetto allo scorso anno, è finalmente partito a Los Angeles l'E3 2016, la più grande ed importante fiera sui videogiochi.



L'apertura della kermesse è stata affidata ad Electronic Arts e Bethesda, due colossi che si sono sfidati a suon di annunci nelle rispettive conferenze.



Electronic Arts ha approfittato dell'occasione per presentare il nuovo FIFA 17, qui potrete trovare il primo video che mostra gli allenatori della Premier League in azione, mentre questo è il primo video sulla nuovissima modlità storia, ma anche l'atteso Masse Effect Andromeda, Battlefield 1 e uno sguardo ai tanto nuovi videogiochi dedicati al mondo di Star Wars che lo sviluppatore ha in cantiere.



A questo indirizzo potrete trovare un veloce elenco di tutto quello che è successo.





Dal canto suo Bethesda ha presentato le prossime espansioni che usciranno in Fallout 4 e DOOM, oltre che ha annunciato l'affascinante Prey 2 e soprattutto il rifacimento in alta definizione di The Elder Scrolls V: Skyrim, uno dei giochi più amati della scorsa generazione di console. Qui potrete trovare il primo video nel quale osservare tutti i miglioramenti. La parte del leone l'ha fatta comunque Dishonored 2, un intrigante avventura nella quale impersonerete un personaggio dai poteri sovrannaturali.