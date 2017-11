E' arrivato Football Manager 2018, il manageriale più amato

11 novembre 2017

Ok, ora potete ufficialmente dire addio alla vostra vita sociale: è uscito Football Manager 2018 . No, non siamo matti. Siamo solo consapevoli che le 100mila persone che ci giocano in Italia, nel momento in cui inizieranno a giocare al manageriale più famoso al mondo, troveranno nuove scuse con gli amici e con la fidanzata per non uscire, andranno a letto sempre più tardi e via dicendo. Con una missione: portare le squadre più piccole e improbabili sul tetto del mondo, da allenatori. Che, in fondo, è il mestiere più diffuso tra gli appassionati di calcio e di bar, per dire.

Nella splendida cornice del Museo Internazionale del calcio - Stringa d'Oro, in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, è stata presentata l'edizione 2018 di Football Manager. Un titolo che è un vero must per tantissimi appassionati: nella scorsa stagione sono state vendute 60mila copie per pc e 40mila per la versione mobile (smartphone e tablet), segno di un rinnovamento anche in questo senso. Si tratta della prima edizione del gioco senza Francesco Totti, l'unico giocatore presente dalla nascita del manageriale. Tante le novità, ovviamente, proposte dal titolo di Sports Interactive. Quella più rilevante riguarda una più profonda e realistica gestione delle dinamiche dello spogliatoio: una volta alla guida di un club, ci si accorgerà delle gerarchie all'interno della squadra, dei gruppi (calciatori amici tra di loro, come possono essere i famosi "clan" degli argentini, o brasiliani). Ma non solo: il tecnico avrà ancora più facoltà di incidere sui giocatori con riunioni tattiche pre-partita e con l'assegnazione di compiti specifici.



Profondissimo, quasi leggendario, il database al quale attingere, alla ricerca di giovani stelle, membri dello staff o calciatori sconosciuti. Il solo database italiano contiene 100mila nomi, tra calciatori, allenatori, staff. Sono 4.072 le squadre italiane presenti, quasi 3mila gli arbitri. Si arriva giù fino alla D, e poi oltre, con le squadre giovanili e un'infinità di nomi, di caratteristiche, di possibilità. Il successo di Football Manager lo si riscontra - e qui torniamo al discorso iniziale sulla vita sociale - nelle ore giocate. In Italia lo scorso anno un utente medio ha giocato a Football Manager per circa 200 ore: più di una intera settimana dell'anno, notte e giorno, dedicata al tentativo di vincere tutto alla guida del proprio club preferito. Come sempre le sfide "impossibili" sono le più avvincenti. E il realismo, come detto, è aumentato, una volta di più: report medici ad hoc, possibilità di studiare lo stato fisico dei proprio giocatori per prevenire eventuali infortuni. Ma anche la gestione economica, i prestiti, il Financial Fair Play, lo scouting con schede così dettagliate che a volte, anche i veri direttori sportivi, vanno a sbirciarle. D'altronde si sa, quando arriva un nuovo giocatore in Italia, magari sconosciuto, non è raro sentire gli appassionati di Football Manager esclamare: "Questo è un fenomeno". "Ma come fai a saperlo?". "Semplice, a Football Manager diventa fortissimo". Un classico.