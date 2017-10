E' arrivata l'edizione 2018 di Let's Sing

20 ottobre 2017

L'ultima versione della serie Let's Sing, Let's Sing 2018, è disponibile per PlayStation®4, Wii (compatibile con Wii U), mentre quella per Switch verrà rilasciata il 24 novembre 2017. Avrete a disposizione 30 tra le più importanti hit del momento in classifica, nuove funzionalità e modalità di gioco come "Mix Tape", "Featuring" e la possibilità di collezionare degli straordinari avatar. Così vi godrete dei puri momenti di divertimento con i vostri amici mentre cantate scalando la cima delle classifiche! Quest’anno, grazie a svariate modalità di gioco, Let's Sing 2018 è pronto ad offrire divertimento per tutta la famiglia e per qualsiasi capacità canora. Il palcoscenico è pronto, la musica è selezionata... e ora è il momento per cantare.