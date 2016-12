Domani tutti potranno giocare a The Division

Tutti coloro che volessero provare Tom Clancy's The Division, l'ibrido tra uno sparatutto alla Gears of War e un gioco di ruolo online in stile World of Warcraft, a partire da domani potranno tesarlo liberamente.



Ubisoft ha deciso, infatti, di aprire a tutti il suo gioco, che ricordiamo arriverà nei negozi l'8 marzo su Xbox One, PS4 e PC, così da provare a testare l'infrastruttura online, oltre che per limare gli ultimi aspetti del gameplay.



Domani mattina (qui potrete consultare gli orari precisi) si apriranno i server Xbox One, mentre il 19 anche i giocatori PS4 e PC potranno tornare in questa New York devastata da un violento virus. È già possibile scaricare il client di gioco, quindi fatelo subito, dato che pesa oltre 20GB.



Coloro che avessero già giocato l'alpha potranno provare una missione completamente nuova, provare nuove meccaniche nella Zona Nera e verificare tutti i miglioramenti fatto in queste ultime settimane. Qui potrete trovare tutte le novità introdotte.



Non sapete cosa è The Division? Guardate queste tre ore dell'alpha in italiano.