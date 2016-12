Diventare degli atleti virtuali professionisti si può grazie all'Italian Playstation League

Nella giornata di oggi Sony ha presentato nell'affascinante vetrina dello stadio Meazza di Milano la sua mossa per cercare di portare l'universo degli eSports anche in Italia.

Si tratta, in poche parole, del tentativo di formare un movimento culturale, ma soprattutto economico, in grado di dare ai ragazzi più dotati la possibilità di sostenersi economicamente semplicemente giocando e vincendo con il proprio videogioco preferito.

Non si tratta di una cosa da bamboccioni o nerd, quanto di una tendenza ineludibile, dato che negli Stati Uniti e in Oriente questo è un fenomeno che vale oltre 600 milioni di dollari e una platea da oltre 134 milioni di spettatori. Un simile mercato non può che attirare professionisti da tutto il mondo che hanno replicato per gli sport virtuali la stessa struttura già collaudata per quelli reali con tanto di dirette televisive (seguitissime in Corea del Sud, un po' più criticate quelle avvenute su ESPN, con tanto di insulti verso "quei nerd vergini da ricacciare nella loro cantina") e finali mondiali da oltre un milione di spettatori contemporaneamente. Roba che alcuni sport si sognano la notte.

A partire dalla mezzanotte di oggi, dunque, sarà attivo il sito , dunque, sarà attivo il sito Playstationitalianleague.it e partirà su PlayStation 4 una piattaforma sociale gratuita nella quale i giocatori potranno partecipare ai vari tornei. Si potrà farlo sia per piacere, allo scopo di affinare le proprie capacità e di partecipare all'estrazione finale di alcuni premi, sia a scopo competitivo.

Si partirà con dei tornei di Battlefield Hardline e FIFA 15, ognuno con regole di ingaggio specifiche per ogni gioco, che vi consentiranno di guadagnare punti in vista delle finali di settembre, che si terranno rigorosamente dal vivo.

Presto nuovi giochi e nuove iniziative si aggiungeranno a quelle a disposizione. Segnaliamo come il prossimmo MotoGP 15, dell'italianissima Milestone, avrà una parte completamente dedicata all'Italian PlayStation League.

Nel caso in cui vogliate provare questa elettrizzante esperienza, tutto quello che dovete fare è collegarvi con Playstationitalianleague.it e scalare le classifiche con la vostra