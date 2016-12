Destiny: tutto è pronto per l'arrivo del Casato dei Lupi

Domani alle 19 i giocatori di Destiny, i Guardiani,riceveranno la seconda e attesissima espansione chiamata Il Casato dei Lupi.

invase a intervalli regolari dalle legioni del Casato dei Lupi, che andranno respinte in modo da avere la possibilità di trovare le famigerate chiavi della Prigione degli Anziani. Si tratta di un momento davvero importante per la grande comunità di giocatori, perché dovrebbe andare a colmare uno dei più grandi difetti di questa produzione da 500 milioni di dollari , ovvero la varietà di missioni, armi e cosa da fare nel gioco. Attraverso l'aggiornamento 1.2.0, online ormai da qualche giorno, tutti i giocatori possono cominciare ad avere un assaggio di quello che aspetta loro a partire da domani. La Terra, la Luna e Venere, infatti, sono, che andranno respinte in modo da avere la possibilità di trovare le famigerate chiavi della Prigione degli Anziani.

Questo perché oltre ad un nuovo assalto, decine di nuove armi e armature arriveranno due nuove esperienze che prenderanno il posto dell'attesa incursione.

La prima si chiama La Prigione degli Anziani . Si tratta di un'attività per squadre da tre persone che devono resistere a delle ondate di nemici sempre più feroci e resistenti fino allo scontro con un boss finale. La seconda si chiama Le Prove di Osiride ed è studiata per il Crogiolo, ovvero la modalità multigiocatore. Anche in questo caso dovrete partecipare con una squadra affiatata di tre persone, dato che più andrete avanti imbattuti e più guadagnerete premi ricchi e rari.

A tutto questo si aggiungono un nuovo metodo per far crescere il proprio equipaggiamento,due nuovi livelli per potenziare il vostro personaggio, una nuova area sociale nella quale comprare e vendere oggetti e incontrare i giocatori e tanto altro.

L'occasione giusto per recuperare questo gioco che tra tante polemiche è ancora molto amato e giocato, tanto da vincere il Drago d'Oro, l'oscar del videogioco italiano.

