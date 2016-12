Dark Souls III è arrivato a tormentare i vostri incubi

Dopo averlo tanto atteso, finalmente Dark Souls III è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Si tratta di un affascinante gioco di ruolo che vi vede vestire i panni di un'anima errante all'interno di un mondo oscuro e affascinante, popolato da non morti, draghi e esseri misteriosi.



La serie di Dark Souls è comunque nota al grande pubblico sia per il suo elevato livello di difficoltà, in grado di impegnare anche i più abili giocatori, sia per aver ispirato Bloodborne, uno dei blockbuster dello scorso anno. Questa è una breve recensione del gioco .



Per questo vi proponiamo una comoda guida per superare indenni i primi momenti di gioco , ma anche una per i veterani che vogliono scoprire tutti i segreti di Lothric.



Nel caso in cui siate dei fan della saga, dovreste sapere che a Milano, per pochi giorni, ci sarà una taverna dedicata al gioco che dà direttamente sui Navigli.