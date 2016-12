Dark Souls 3: Bandai Namco ha -quasi- rivelato la sua esistenza

Il periodo che procede l'E3, la più grande fiera dei videogiochi che si terrà settimana prossima dal 16 al 18 giugno a Los Angeles, è sempre ricco di informazioni trapelate in maniera più o meno rocambolesca tra le maglie dei grandi publisher.

Per chi non lo sapesse, Dark Souls è la serie che ha ispirato Bloodborne, la bellissima esclusiva PlayStation 4 uscita ad inizio anno. I due giochi condividono lo stesso tipo di gameplay, lo stesso studio di sviluppo, i toni cupi e ansiogeni, ma soprattutto l'elevatissimo grado di difficoltà.

Il nuovo capitolo dovrebbe espandere quello che di buono si è visto in passato, con tante nuove classi, armi, ma soprattutto nemici. Sarà possibile partecipare a sessioni in cooperativa da quattro persone e verranno introdotte alcune novità per rendere gli scontri con i boss ancora più emozionanti.

Nell'attesa del gioco potrete consolarvi con il primo DLC di Bloodborne , in uscita, si spera, a breve. Per tutte le conferme non ci rimane che attendere qualche giorno e l'apertura dei lavori al Convention Center di Los Angeles.