Da NACON il nuovo Compact Controller Wired per PS4

11 ottobre 2017

NACON™ amplia la sua gamma di accessori presentando il nuovo Compact Controller Wired per PlayStation® 4 (PS4™), con licenza ufficiale Sony Interactive Entertainment Europe, disponibile da novembre 2017. Il modello Include funzionalità innovative come il touch pad, jack per cuffie stereo e motori di vibrazione, Compact Controller Wired by NACON™ garantisce una performance ottimale per i giocatori più giovani e coloro i quali preferiscono un controller più piccolo e maneggevole. La sua straordinaria ergonomia assicura un comfort completo, anche per lunghe sessioni di gioco! Compact Controller ha una finitura soft touch ed è disponibile in una vasta gamma di colori opachi: Nero, Grigio, Rosso, Blu e Arancione.