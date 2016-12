Da Kick Off a Sensible Soccer: gli anni '90 tornano in voga su console

Chi di voi è sufficientemente adulto da ricordarsi due capolavori come Sensible Soccer e Kick Off? Questi due videogichi, nell'epoca d'oro del glorioso Amiga catalizzavano tutte le attenzioni degli appassionati di calcio.



In altre parole erano per i tempi quello che FIFA e PES sono adesso, ovvero acerrimi rivali che potevano contare su schiere di fedelissimi appassionati. Ognuna delle due esperienza, infatti, poteva contare su punti di forza e debolezze, che venivano usate per farsi forza o schernire gli "avversari".





A distanza di anni, invece, sappiamo che erano entrambi giochi eccezionali e per questo motivo siamo contenti che in un modo o nell'altro entrambi stanno per tornare.