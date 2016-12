Cristiano Ronaldo ha già segnato 22,5 milioni di gol... in FIFA 16

Cristiano Ronaldo ha già segnato in questa stagione ben 22,5 milione di gol! No, non stiamo parlando di quello reale, che registra numeri straordinari, ma non di questo livello, ma di quello virtuale, più precisamente quello di FIFA 16.









Nel giro di poche settimane sono state giocate 326 milioni di partite, per un totale di 1,5 miliardi di ore. Numeri davvero da capogiro. Tra i bomber, oltre a CR7, si segnalano l'uomo dei record Lewandowski con 10 milioni di gol, Aguero con 7 milioni e Ibra "fermo" a soli 6,4 milioni di reti. Per quanto riguarda la Serie A, che nel gioco è il quinto campionato per numero di partite effettuate dietro a Premier, Liga, Bundes e Ligue1, il giocatore più prolifico è Alvaro Morata, mentre la squadra più utilizzata, nonostante i problemi di questo inizio d'anno, è la Juventus.







potrete trovare tutte le statistiche su questo nuovo episodio, mentre Tra le donne, la grande novità di FIFA 16, la prima ad aver superato il milione di gol segnati è Alex Morgan, la bella giocatrice statunitense. A questo indirizzo potrete trovare tutte le statistiche su questo nuovo episodio, mentre qui potrete trovare i dettagli sul nuovo aggiornamento di FIFA 16

Il videogioco di calcio di Electronic Arts anche quest'anno, infatti, sta registrando numeri da record, sintomo che la formula trovata dallo sviluppatore canadese continua a mietere consensi.Nel giro di poche settimane sono state giocate 326 milioni di partite, per un totale di 1,5 miliardi di ore. Numeri davvero da capogiro. Tra i bomber, oltre a CR7, si segnalano l'uomo dei record Lewandowski con 10 milioni di gol, Aguero con 7 milioni e Ibra "fermo" a soli 6,4 milioni di reti. Per quanto riguarda la Serie A, che nel gioco è il quinto campionato per numero di partite effettuate dietro a Premier, Liga, Bundes e Ligue1, il giocatore più prolifico è Alvaro Morata, mentre la squadra più utilizzata, nonostante i problemi di questo inizio d'anno, è la Juventus.