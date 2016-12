Conquer The Uncharted: quando il videogioco incontra gli sport estremi

Ad un mese dall'uscita di Uncharted 4: Fine di un Ladro, PlayStation ha pubblicato una speciale mini-serie che racconta le imprese di alcuni moderni avventurieri, ispirate alle peripezie virtuali dello spericolato Nathan Drake, il cacciatore di tesori più amato dei videogiochi.



Conquer The Uncharted ha portato in giro per il mondo alcuni atleti per affrontare gli scenari che hanno ispirato la saga di Naughty Dog, spingendoli a superare i propri limiti, così come Nathan Drake è stato in grado di fare nella sue travagliate avventure digitali, tra arrampicate e salti nel vuoto che hanno tenuto con il fiato sospeso milioni di videogiocatori.



Il primo a raccogliere la sfida è stato Leo Houlding, il più famoso avventuriero britannico moderno, che si è lanciato nella scalata dei 350m dei celebri Pilastri della Saggezza, nel deserto del Wadi Rum in Giordania. Proprio come Nathan Drake, Leo Houlding ha rischiato la vita scalando la parete senza l’uso di corde. “Questa è decisamente un’avventura in stile Uncharted”, ha dichiarato Leo prima di tentare la scalata.



Il secondo atleta che ha risposto alla chiamata di PlayStation, decidendo di affrontare le proprie paure è stato Pedro Oliva, kayaker: per l’occasione, l'atleta brasiliano ha scelto la cascata del Juarena, nel Mato Grosso. “Il Mato Grosso è l’inferno verde dell’Amazzonia, l’ultimo spicchio di foresta inesplorata sulla Terra”– ha dichiarato Oliva prima di imbarcarsi in questa avventura – “Se osservo la cascata non posso che trovarla simile allo scenario di Uncharted 4." Cinque anni fa, quando vide la cascata per la prima volta, si disse di non essere ancora pronto per un’impresa di tale portata. Un kayak, una discesa verticale di 25mt e le paure di Pedro: come andrà a finire questa folle sfida?



Nei prossimi mesi, Sony rilascerà altri video ambientati nella natura selvaggia ed incontaminata in puro stile Uncharted: a questo indirizzo trovate invece i video delle imprese di Leo Houlding e Pedro Oliva.



Sapevate che Uncharted 4 è il miglior videogioco dell'attuale generazione videoludica?