Con "Call of Duty: WWII" è ritorno al futuro

4 novembre 2017

“Call of Duty: WWII è il gioco giusto al momento giusto per i nostri fan. Ricondurre la serie alle sue origini militari è stata una grande opportunità e responsabilità. Volevamo offrire un’esperienza indimenticabile della Seconda Guerra Mondiale, e penso che ci siamo riusciti”, ha dichiarato Eric Hirshberg , CEO di Activision. “I nostri team di Sledgehammer e Raven non hanno solo colto la dimensione epica e l’autentica atmosfera della guerra più brutale mai combattuta, ma hanno anche apportato moltissime innovazioni – da un modo completamente nuovo di giocare in multiplayer con “War Mode” a un inedito spazio comune con gli “Headquarters”, fino al terrificante “Nazi Zombies” che farà letteralmente saltare dalla sedia i giocatori. Si tratta di un gioco che riunirà tutti i nostri fan, dai giocatori storici a coloro che hanno scoperto da poco la serie”. “Call of Duty: WWII è stata un’esperienza estremamente personale per noi: i membri del team di Sledgehammer Games hanno lavorato direttamente con i reduci del Secondo Conflitto Mondiale. Sin dall’inizio, ci siamo impegnati a ricreare ambientazioni e luoghi, oltre ad aver condotto anni e anni di ricerche per essere sicuri di aver colto lo spirito e il tono che i giocatori avranno modo di sperimentare”, ha dichiarato Glen Schofield , Co-fondatore e Direttore dello Studio di Sledgehammer Games. “Ricondurre i fan di Call of Duty alla Seconda Guerra Mondiale è stato un privilegio per tutti noi - ha aggiunto Michael Condrey , Co-fondatore e Direttore dello Studio di Sledgehammer Games - . Le storie di sacrificio, cameratismo e altruismo dimostrate dagli uomini e dalle donne della “Grande Generazione” sono state per noi fonte di ispirazione per la realizzazione del miglior lavoro delle nostre carriere. Abbiamo mantenuto questi umili eroi al centro dello sviluppo del gioco e siamo orgogliosi di condividerlo in loro onore con la community di Call of Duty”.

Call of Duty: WWII è ricco di un'incredibile quantità di contenuti e offre a tutti i giocatori tanti modi nuovi per connettersi fra loro e competere come una vera community attraverso modalità di gioco uniche. La campagna di Call of Duty: WWII porta i giocatori ad immergersi in un intenso viaggio nel cuore di battaglie epiche, seguendo la storia di Ronald "Red" Daniels, membro della prima Divisione Fanteria statunitense, che si unisce alle forze britanniche e alla Resistenza francese battendosi sulle spiagge della Normandia, verso la liberazione di Parigi e, infine, in Germania.



Il multiplayer di Call of Duty: WWII è un concentrato di azione a ritmi incalzanti, ambientato nei luoghi europei più iconici della Seconda Guerra Mondiale con un incredibile arsenale di armi ed equipaggiamenti per soddisfare tutti gli stili di gioco e modi più innovativi per vivere questa modalità, che include:

• Guerra: Sviluppata in partnership con Raven Software, consente ai giocatori di competere l'uno contro l'altro come Forze Alleate e come forze dell’Asse in missioni da affrontare in team, per raggiungere specifici obbiettivi.

• Divisioni: un nuovo approccio per la creazione del personaggio e delle classi, in cui i giocatori sviluppano la loro Carriera per il Multiplayer di WWII, inserendoli in cinque iconiche divisioni, incluse la Airborne Division – la prima a volare -, la Mountain Division, l’eclettica Infantry Division, l’Armored Division – con il suo equipaggiamento pesante, e la Expeditionary Division armata con armi incendiarie e fucili.

• Headquarters: Uno spazio social per i giocatori, condiviso e in continua evoluzione, per connettersi con i fan e gli amici.



Nazi Zombies è una nuova modalità di cooperazione zombie che spinge i giocatori nel vivo di una storia oscura e terrificante, completamente nuova, ambientata all'interno di un mitico e mistico universo della Seconda Guerra Mondiale. I giocatori intraprendono un viaggio da brividi in un innevato villaggio bavarese, che nasconde un potere segreto e mostruoso.



Con il lancio di Call of Duty: WWII, la Call of Duty World League (CWL) si prepara per la sua stagione più importante, con un premio totale di 4,2 milioni di dollari, il più significativo nella storia dell’esport di Call of Duty. I giocatori potranno partecipare online alle CWL Ladders al lancio tramite la modalità in game MLG GameBattles su PlayStation 4 e guadagnare così Punti CWL Pro, che determinano le qualificazioni a campionati ed eventi online e offline. Le squadre possono anche partecipare in persona ai tornei CWL Global Open LAN, che inizieranno con il CWL Dallas Open dall’8 al 10 dicembre.



Call of Duty: WWII è classificato PEGI 18 ed disponibile per a PlayStation®4, Xbox One X e Xbox One. Per i fan della versione PC, il gioco è disponibile su Steam.

Call of Duty: WWII è disponibile nelle seguenti edizioni:

• Base Edition e Digital Base Edition – prezzo consigliato 69, 99€

• Digital Deluxe Edition – con Season Pass** (disponibili prima su PS4) e altro, al prezzo consigliato di 99,99€