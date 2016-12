Come sono 100.000 euro di videogiochi? Ce lo dice un collezionista italiano

Come è fatta una collezione da oltre 100.000 euro? Avete mai pensato che si potessero raccogliere così tanti videogiochi in un solo luogo?



Un ragazzo italiano ci ha dato la risposta, mostrandoci il frutto di anni di lavoro, in questi giorni all'asta su di un celebre sito online.



Si tratta di una incredibile raccolta di pezzi rari, come console d'importazione o altre utilizzate per testare i videogiochi da parte dei professionisti del settore.



L’asta comprende 163 console, 70 periferiche e 3 Coin-Op: (Nintendo’s Punch Out, OutRun e After Burner), tutti funzionanti e garantiti al 100%.



Il nome di questo collezionista è Marco e lavora da anni per il Sapar, il sindacato che raggruppa gli importatori e costruttori del comparto professionale legato alle sale giochi. Per questo motivo si è trovato negli anni a viaggiare per il mondo e a coltivare la sua passione.



Ma come ha fatto a raggruppare tutto questo ben di Dio? "C’e’ chi si spende la diaria in donne, disco ed alcol, e chi preferisce spenderli in loco con altro" è stata la sua lapidaria risposta sulle pagine di VG247.it. E sapete una cosa? Questa collezione è solo una parte di tutto ciò che ha accumultato in questi anni.



Qui potrete leggere l'intervista completa a questo affascinante personaggio .



Quanto potrebbe valere la vostra collezione?



@drleto