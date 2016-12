Clash of Clans si arricchisce con il Tesoro

Clash of Clans, uno dei giochi più amati e seguiti degli ultimi tempi, si è appena aggiornato introducendo tante novità alla sua consolidata formula.



La novità principale è legata al Tesoro, ovvero una banca dove mettere tutte le risorse per proteggerle dagli attaccanti.



Inoltre sono state introdotti nuovi bonus giornalieri, legati anche alle vostre prestazioni online, così da poter far crescere ancora più velocemente il vostro clan.



Qui potrete trovare l'elenco completo di tutte le novità , così come un consiglio su come risolvere il problema di compatibilità del vostro telefono con questo aggiornamento.



Voi state ancora giocando a Clash of Clans?



@drleto