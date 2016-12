Clash of Clans: è online un nuovo, corposo, aggiornamento

Da qualche ora è disponibile il nuovo aggiornamento di Clash of Clans, uno dei giochi più amati e giocati su iOS e Android.

Il nuovo update è uno dei più corposi degli ultimi mesi, dato che introduce diverse novità che andranno a cambiare le strategie da applicare sul campo di battaglia.

Per esempio saranno introdotti i Dragoni di livello 5, si potrà schierare una seconda unità Volanò e sarà rivisto il sistema degli incantesimi.

Quelli vecchi rimarranno immutati, ma sono introdotte tre nuove pozioni che occuperanno la metà dello spazio nel vostro inventario, in modo da poterle mescolare ed equipaggiare liberamente.